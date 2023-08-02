​«Манчестер Сити» согласовал рекордный трансфер

«Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг» договорились о трансфере хорватского защитника Йошко Гвардиола. Об этом на своих страницах рассказывает издание Bild.

По данным источника, клубы согласовали трансфер 21-летнего Гвардиола за 90 миллионов евро. Таким образом, трансфер станет рекордным для футболистов оборонительной линии. На текущий момент самым дорогим защитником в истории остаётся Гарри Магуайр. Несколько лет назад «Манчестер Юнайтед» заплатил за него 87 миллионов евро.

Отмечается, что официально о переходе Йошко Гвардиола в «Манчестер Сити» будет объявлено в ближайшие дни.