​«Астон Вилла» готовит предложение по хавбеку «Реала»

На радаре «Астон Виллы» находится полузащитник «Реала» Дани Себальос. Как сообщает Birmingham Live, клуб Премьер-лиги готовит предложение в 15 миллионов евро за трансфер 26-летнего футболиста.

Ранее – в 2019-2021 годах – Дани Себальос провёл в Англии два сезона в составе лондонского «Арсенала».

Стоит сказать, что «Астон Вилла» в прошлом чемпионате Англии заняла седьмое место и получила билет в еврокубки. Команда Унаи Эмери начнёт свой путь в Лиге конференций с раунда плей-офф, матчи которого пройдут в конце августа.