Софьян Амрабат намерен перейти в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат намерен продолжить карьеру в топ-клубе Английской премьер-лиги.

По информации известного журналиста Фабрицио Романо, марокканец подтвердил желание перейти в «Манчестер Юнайтед» в разговоре с руководством клуба, выразив желание переехать в стан «красных дьяволов» с момента первых переговоров в июне. Сообщается, что Амрабат склоняется к трансферу в «МЮ», несмотря на богатые предложения от клубов из Саудовской Аравии. Тем не менее переезд Софьяна на «Олд Траффорд» может стать реальностью только после продажи Донни ван де Бека или Фреда.

Напомним, что Софьян Амрабат провёл 29 матчей в прошлом сезоне итальянской Серии А, в которых сделал одну голевую передачу.