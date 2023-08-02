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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп назвал главного фаворита АПЛ

02 Августа 2023 • 13:36 Комментировать

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, кого считает фаворитом в новом розыгрыше Английской премьер-лиги.

«За исключением «Манчестер Сити» никто не может рассчитывать на чемпионство в качестве реалистичной цели. Все остальные клубы Премьер-лиги борются за попадание в еврокубки. «Ливерпуль» как раз в их числе. Чем раньше пробьешься в Лигу чемпионов, тем выше финишируешь в таблице. Если ты идешь вторым, тогда есть шанс замахнуться на золото. Но я не знаю, кто там окажется», - передает слова Юргена Daily Mail.

В прошлом сезоне чемпионом стал «Ман Сити», второе место занял «Арсенал», а топ-3 замкнул «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Юрген Клопп
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