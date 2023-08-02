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Магуайр может переехать в Ливерпуль

02 Августа 2023 • 13:12 Комментировать

Защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр находится в сфере интересов одного из клубов Премьер-лиги, об этом рапортуют журналисты Teamtalk.

По сведениям источника, заполучить футболиста в свои ряды хочет «Эвертон». Главный тренер «ирисок» Шон Дайч лично заинтересован в подписании защитника.

«Манчестер Юнайтед» готов продать Магуайра, если за него заплатят 40 миллионов фунтов.

В прошлом сезоне 30-летний защитник принял участие в 16 матчах чемпионата Англии, в которых получил четыре желтые карточки. Срок трудового договора Гарри с «красными дьяволами» рассчитан до середины 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр трансферы футбола - лето 2023
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