Магуайр может переехать в Ливерпуль

Защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр находится в сфере интересов одного из клубов Премьер-лиги, об этом рапортуют журналисты Teamtalk.

По сведениям источника, заполучить футболиста в свои ряды хочет «Эвертон». Главный тренер «ирисок» Шон Дайч лично заинтересован в подписании защитника.

«Манчестер Юнайтед» готов продать Магуайра, если за него заплатят 40 миллионов фунтов.

В прошлом сезоне 30-летний защитник принял участие в 16 матчах чемпионата Англии, в которых получил четыре желтые карточки. Срок трудового договора Гарри с «красными дьяволами» рассчитан до середины 2025 года.