Балогун выбрал между «Арсеналом» и «Интером»

Нападающий лондонского «Арсенала» Фоларин Балогун попросил руководство английского клуба о трансфере. Как стало известно журналисту Бену Джейкобсу, игрок хочет продолжить карьеру в миланском «Интере». «Нерадзурри» также заинтересованы в его трансфере.

Миланский гранд готов пригласить Балогуна, но не хочет платить за него 45 миллионов фунтов, которые запрашивают «канониры». Форвард попытается договориться с клубом и снижении суммы отступных.

В прошлом сезоне Фоларин выступал на правах аренды за французский «Реймс». Нападающий принял участие в 37 поединках Лиги 1, в которых записал на свой счет 21 забитый мяч (шесть – с пенальт) и две голевые передачи.