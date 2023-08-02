«Ливерпуль» хочет купить полузащитника сборной Бразилии

Хавбек сборной Бразилии Андре, который выступает на клубном уровне за «Флуминенсе», может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. Интерес к футболисту проявляет «Ливерпуль», рапортует таблоид Daily Mail.

Согласно данным источника, мерсисайдский гранд сделал предложение по трансферу хавбека. «Красные» готовы заплатить за него порядка 24 миллионов евро.

Андре связан контрактными обязательствами с «Флуминенсе» до 2026 года. Ранее за бразильца предлагал 22 миллиона «Фулхэм», однако получил отказ.

Контракт полузащитника с нынешним клубом рассчитан до конца 2026 года.