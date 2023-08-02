«Манчестер Юнайтед» решил подписать 35-летнего игрока

35-летний защитник Джонни Эванс может заключить трудовое соглашение с «Манчестер Юнайтед». Стороны обсуждают однолетний контракт, об этом рапортует Belfast Telegraph.

Как отмечает источник, главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг заинтересован в подписании опытного игрока. Эванс впечатлил нидерландского специалиста во время предсезонной подготовки.

Эванс является воспитанником академии «Манчестер Юнайтед». Защитник находился в системе манкунианского клуба с 1998 по 2015 год. С 2018-го Джонни выступал за «Лестер», покинув команду на правах свободного агента после завершения прошлого сезона.