Клопп отреагировал на трансфер Мане в клуб Роналду

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями о переходе сенегальского нападающего Садио Мане из мюнхенской «Баварии» в саудовский «Аль-Наср».

«Не знаю, что у него пошло не так. Когда Садио покидал «Ливерпуль», то был на высоте. В тот момент Мане находился в отличной форме. Может, сказалась новая обстановка. Мы не общались с ним на эту тему. Посмотрим, как сложится его карьера в Саудовской Аравии», - цитирует немецкого тренера The Mirror.

Мане заключил с «Аль-Насром» контракт на три сезона. За трансфер 31-летнего вингера саудовский клуб заплатил «Баварии» 30 миллионов евро.