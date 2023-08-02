Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп отреагировал на трансфер Мане в клуб Роналду

02 Августа 2023 • 08:35 Комментировать

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями о переходе сенегальского нападающего Садио Мане из мюнхенской «Баварии» в саудовский «Аль-Наср».

«Не знаю, что у него пошло не так. Когда Садио покидал «Ливерпуль», то был на высоте. В тот момент Мане находился в отличной форме. Может, сказалась новая обстановка. Мы не общались с ним на эту тему. Посмотрим, как сложится его карьера в Саудовской Аравии», - цитирует немецкого тренера The Mirror.

Мане заключил с «Аль-Насром» контракт на три сезона. За трансфер 31-летнего вингера саудовский клуб заплатил «Баварии» 30 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Аль-Наср Юрген Клопп Садио Мане
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Августа
09:46 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» хочет купить полузащитника сборной Бразилии
09:22 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» решил подписать 35-летнего игрока
08:35 · Англия. Премьер-лига
Клопп отреагировал на трансфер Мане в клуб Роналду
07:52 · Англия. Премьер-лига
«Лион» усилится защитником сборной Хорватии
07:31 · Англия. Премьер-лига
Из «Манчестер Сити» уходит нападающий
02:01 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» определился с ценником ван де Бека слухи
01:51 · Англия. Премьер-лига
Аллегри прокомментировал возможный обмен Влаховича на Лукаку
01:41 · Англия. Премьер-лига
Трансфер Хёйлунна в «Манчестер Юнайтед» должен быть оформлен в среду
01:12 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Наср» нашёл альтернативу Маркиньосу в топ-клубе АПЛ слухи
00:52 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» намерен перехватить трансферную цель «Ювентуса»
00:35 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» снизил ценник Фреда слухи
00:20 · Англия. Премьер-лига
Ковачич: «Гвардиола хочет, чтобы я больше участвовал в атаках»
00:12 · Англия. Премьер-лига
Кесси выбирает между двумя клубами
00:02 · Англия. Премьер-лига
Скамакка переходит в «Интер» слухи
01 Августа
23:26 · Англия. Премьер-лига
Влахович готов отказать клубам АПЛ и остаться в «Ювентусе»
Все новости
Рекомендуем