«Лион» усилится защитником сборной Хорватии

Хорватский защитник Дуе Чалета-Цар близок к трансферу во французский «Лион». Его нынешний клуб - английский «Саутгемптон» - дал согласие на трансфер 25-летнего исполнителя.

Как информирует в социальных сетях журналист Майк Макгрет, сумма сделки составит пять миллионов евро. Сегодня, 2 августа, Чалета-Цар пройдет медицинский осмотр перед подписанием контракта с «Лионом»

В минувшем сезоне защитник провел 13 поединков за «Саутгемптон» в рамках Английской премьер-лиги. Игрок забил один гол и сделал две результативные передачи. По итогам снзона-2022/2023 команда вылетела из элитного дивизиона Англии.