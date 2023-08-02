Из «Манчестер Сити» уходит нападающий

19-летний португальский форвард Карлос Борхес, правами на которого владеет «Манчестер Сити», может продолжить карьеру в чемпионате Нидерландов.

Согласно информации инсайдера Йохана Инана, в подписании перспективного игрока заинтересован амстердамский «Аякс». Футболист уже прошел медицинский осмотр и в ближайшее время будет представлен в качестве новичка нидерландского коллектива.

Борхес не сыграл ни одного поединка за первую команду «Манчестер Сити». Португалец выступал за резервную команду. Нападающий принял участие в 38 поединках, в которых записал на свой счет 26 забитых мячей и 13 голевых передач.