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«Манчестер Юнайтед» определился с ценником ван де Бека слухи

02 Августа 2023 • 02:01 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Вулверхэмптон
14.08 22:00

«Манчестер Юнайтед» надеется продать полузащитника Донни ван де Бека до закрытия трансферного окна.

Интерес к нидерландскому футболисту, не входящему в планы «красных дьяволов», проявил «Реал Сосьедад». Баскский клуб недавно начал трансферные переговоры по ван де Беку, но договорённость пока не достигнута. Согласно сведениям журналиста Саймона Джонса, «Манчестер Юнайтед» рассчитывает заработать на продаже 26-летнего хавбека около 25 млн фунтов стерлингов (порядка 29 млн евро).

Переход Донни ван де Бека из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед», состоявшийся в 2020 году, обошёлся английскому гранду в 39 млн евро.

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Манчестер Юнайтед Реал Сосьедад Донни ван де Бек трансферы футбола - лето 2023
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