Трансфер Хёйлунна в «Манчестер Юнайтед» должен быть оформлен в среду

Нападающий «Аталанты» Расмус Хёйлунн готовится примерить футболку «Манчестер Юнайтед».

Как и планировалось, вечером вторника 20-летний игрок завершил все этапы медосмотра для завершения перехода в новый клуб, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Теперь Хёйлунн и его окружение ждут, когда будут оформлены все документы – это должно произойти в среду. В скором времени «красные дьяволы» официально подтвердят сделку.

Общая стоимость трансфера Расмуса Хёйлунна из «Аталанты» в «Манчестер Юнайтед» составит порядка 85 млн евро с учётом бонусов. В 34 поединках за коллектив из Бергамо форвард отметился десятью забитыми голами и четырьмя результативными передачами.