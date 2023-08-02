«Манчестер Юнайтед» готов продать полузащитника Фреда по сниженной цене.

Бразилец вряд ли останется в клубе, поскольку Эрик тен Хаг не рассчитывает на него в новом сезоне. Главными претендентами на 30-летнего футболиста в настоящий момент считаются лондонский «Фулхэм» и турецкий «Галатасарай». По информации журналиста Альфредо Педуллы, чтобы облегчить и ускорить продажу Фреда, «Манчестер Юнайтед» снизит запрашиваемую цену с 20 до 15 млн евро.

Трудовой договор Фреда с «красными дьяволами» подходит к концу летом следующего года. В активе хавбека 14 забитых мячей и 19 результативных передач в 213 матчах за манчестерский коллектив.