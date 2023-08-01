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«Реал Сосьедад» начал официальные переговоры по полузащитнику «Манчестер Юнайтед»

01 Августа 2023 • 23:02 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Жирона
12.08 18:00

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек может перебраться в «Реал Сосьедад».

На прошлой неделе стороны провели предварительные обсуждения, а теперь, как информирует инсайдер Фабрицио Романо, баскский клуб начал официальные переговоры с «красными дьяволами» по нидерландцу. «Реал Сосьедад» планирует в скором времени согласовать с «Манчестер Юнайтед» формулу и условия сделки.

В прошедшем сезоне Донни ван де Бек появился на поле лишь в десяти матчах команды Эрика тен Хага во всех турнирах. Трансферная стоимость 26-летнего полузащитника оценивается порталом Transfermarkt в 13 млн евро.

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Манчестер Юнайтед Реал Сосьедад Донни ван де Бек трансферы футбола - лето 2023
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