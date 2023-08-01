Дисаси прошёл медосмотр для трансфера в «Челси»

Центральный защитник «Монако» Аксель Дисаси продолжит карьеру в Английской премьер-лиге.

Как уже сообщалось, лондонцы полностью согласовали условия сделки с 25-летним французом и «Монако». По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, сегодня футболист успешно прошёл медосмотр для завершения трансфера в «Челси». В скором времени о трансфере будет объявлено официально.

Аксель Дисаси выступал за «Монако» с 2020 года, записав себе в актив 12 забитых мячей и четыре результативные передачи в 129 встречах за монегасков. Клуб Лиги 1 заработает на продаже центрбека в «Челси» около 45 млн евро.