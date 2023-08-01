Нападающий «Челси» Хаким Зиеш может покинуть лондонский клуб в текущее трансферное окно.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, к 30-летнему марокканцу проявляют интерес сразу два представителя Саудовской Аравии. По данным источника, в услугах Зиеша заинтересованы «Аль-Ахли» и «Аль-Шабаб».

Напомним, ранее другой саудовский клуб — «Аль-Наср» вел переговоры с вингером «Челси».

В прошлом сезоне Зиеш сыграл в 24 матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет три результативные передачи.

Контракт футболиста с «синими» рассчитан до 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 16 миллионов евро.