Почеттино: «Колвилл получит свой шанс»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино поведал о планах на центрального защитника Леви Колвилла.

20-летний игрок вернулся в состав «пенсионеров» после аренды в «Брайтоне». Лондонский отказался продавать центрбека, запланировав вместо этого продление его контракта.

«Мы предполагаем, что он будет играть на старте сезона. Он получит свой шанс, у него будет возможность конкурировать с товарищами по команде, и он получит своё место в составе, если заслужит его. Он очень талантлив, но должен зарекомендовать себя», – цитирует журналист Скотт Троттер наставника «синих».

В прошедшем сезоне Леви Колвилл отыграл 17 матчей за «Брайтон» в рамках Премьер-лиги, отметившись двумя голевыми передачами.