​Александер-Арнольд отреагировал на назначение вице-капитаном «Ливерпуля»

Защитник Трент Александер-Арнольд стал вице-капитаном «Ливерпуля», о чём было объявлено накануне. 24-летний футболист дал комментарий на этот счёт. По словам Трента, он ожидал замечаний от Юргена Клоппа из-за частых потерь мяча в товарищеском матче, но вместо этого услышал о назначении вице-капитаном.

«Сначала я думал, что Клопп скажет, чтобы я прекратил терять мячи. Но меня ждал приятный сюрприз, которого я не ожидал. Я думал, что когда-то мы обсудим это, но не сейчас. Я запомню этот момент.

Чувствую, что готов. Я чувствую себя лидером и тем, кто подаёт пример. Ребята видят во мне лидера, как и тренерский штаб, чему я счастлив», - сказал Трент журналистам.

Напомним, что капитаном «Ливерпуля» стал Виргил ван Дейк.