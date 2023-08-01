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Почеттино: «Челси» делает всё возможное, чтобы поскорее укомплектовать состав»

01 Августа 2023 • 20:59 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
13.08 18:30

Рулевой «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал работу клуба на трансферном рынке.

Лондонцы нуждаются в серьёзном усилении после провального прошлого сезона и расставания с рядом игроков. По словам Почеттино, активная работа на рынке продолжается: «Мы прилагаем максимальные усилия для того, чтобы укомплектовать наш состав как можно скорее. Вполне допускаю, что в последние недели трансферного окна что-то произойдёт», – передаёт слова аргентинского специалиста инсайдер Фабрицио Романо.

Маурисио Почеттино, напомним, занял пост главного тренера «Челси» перед началом текущего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино трансферы футбола - лето 2023
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ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
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