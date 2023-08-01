Энцо Фернандес: «Приход Почеттино в «Челси» принесёт мне пользу»

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес высказался о совместной работе с Маурисио Почеттино.

Аргентинский тренер возглавил «синих» нынешним летом, в то время как его соотечественник Фернандес пополнил ряды клуба в январе.

«Приход Почеттино – очень важное событие для меня. Думаю, это принесёт пользу и мне, и всем нам.

Мне гораздо легче работать с аргентинским тренером, поскольку я до сих пор не говорю по-английски в совершенстве. С Почеттино я смогу беседовать на испанском языке, что значительно упрощает задачу и придаёт мне уверенность», – приводит B/R Football слова Фернандеса, купленного у «Бенфики» за 121 млн евро.