​Вратарь сборной Испании Райя договорился топ-клубом АПЛ

Голкипер «Брентфорда» и сборной Испании Давид Райя достиг принципиального соглашения с «Арсеналом». Футболист договорился с лондонским топ-клубом об условиях личного контракта. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, сторона Райи сообщила «Брентфорду» о желании вратаря перейти в стан «канониров». Теперь переговоры между клубами должны ускориться.

Действующий контракт Давида Райи с «Брентфордом» рассчитан до конца июня 2024 года. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают 27-летнего испанского футболиста в 30 миллионов евро.