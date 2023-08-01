«Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг» активно обсуждают сделку о переходе Йошко Гвардиола.

По информации авторитетного футбольного инсайдера Фабрицио Романо, переговоры о трансфере хорватского защитника Йошко Гвардиола в «Манчестер Сити» идут в самом разгаре. Устное соглашение между клубами было достигнуто 10 дней назад, и теперь стороны активно работают, чтобы завершить сделку.

Романо уточняет, что если все пойдет по плану, ожидается, что соглашение будет подписано и утверждено всеми сторонами, включая детали о процентах от будущей продажи, которые достанутся загребскому «Динамо», к концу текущей недели.