Полузащитник Лесли Угочукву стал футболистом «Челси». Лондонский клуб на своём официальном сайте сообщил о переходе 19-летнего француза из «Ренна». Угочукву поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано на семь лет с опцией продления ещё на сезон.

За первую команду «Ренна» Угочукву провёл 60 официальных матчей. В них полузащитник записал на свой счёт один гол и один результативный пас на партнёра.

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино уже успел заявить о том, что Угочукву отправится в аренду, ведь сейчас ему нужен более опытный полузащитник в опорной зоне.