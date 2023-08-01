​Клопп: «У нас самый красивый капитан в АПЛ»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о назначении защитника Виргила ван Дейка капитаном команды.

«Это было моё решение. Принимать его было не сложно, потому что ван Дейк является последователем большой личности Хендо [Хендерсона]. У него есть всё, чтобы быть капитаном. Дайте подумать, он определённо самый красивый капитан в Премьер-лиге, что важно для командных фото. Но, конечно, у него есть личностные качества. Он хочет быть лидером, и он им является», - сказал Клопп клубной пресс-службе.

Первый матч в сезоне 2023/2023 «Ливерпуль» проведёт 13 августа – против «Челси».