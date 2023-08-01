​Агент рассказал, какие клубы интересовались Онана

В летнее трансферное окно голкипер Андре Онана перебрался из «Интера» в «Манчестер Юнайтед». Агент Альберт Ботинес, который работает с камерунским футболистом, рассказал о том, какие клубы проявляли интерес к Онана.

«Всё началось несколько месяцев назад. Ближе к апрелю многие клубы интересовались Онана. «Тоттенхэм» запрашивал информацию. Представители «Челси» также встречались с представителями «Интера». Но ключевую роль в будущем Онана сыграл тен Хаг», - сказал агент Calciomercato.

Ранее рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг сказал, что с Андре Онана игра его команды будет другой.