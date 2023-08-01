​Клопп просит ФИФА обратить внимание на трансферное окно в Саудовской Аравии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил обеспокоенность из-за того факта, что в топ-лигах Европы трансферное окно закрывается 1 сентября, а в Саудовской Аравии – 20 сентября. Таким образом, в течение почти трёх недель у европейских клубов не будет возможности заменить игроков при их отъезде в саудовские команды.

«Самое плохое, что трансферное окно в Саудовской Аравии будет открыто ещё три недели. Это проблема для Европы. УЕФА и ФИФА должны найти решение», - сказал Клопп, чьи слова приводит на своих страницах Daily Mail.

Первый матч нового сезона «Ливерпуль» проведёт 13 августа – против «Челси».