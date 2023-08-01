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Амрабат рассказал о времени под руководством тен Хага

01 Августа 2023 • 19:14 Комментировать

Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат поделился своим опытом работы с тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом.

Амрабат отметил особенность Эрика тен Хага – его участие в индивидуальной работе с игроками. Многие тренеры фокусируются на общей работе с командой, но тен Хаг уделял много времени индивидуальному обучению, так как знал, что если игроки улучшатся в индивидуальных навыках, команда станет сильнее.

Сейчас, когда Амрабат вспоминает прошлое, он понимает, как важно это было для его карьеры.

«После каждой игры он показывал мне видео и все объяснял», – цитирует Амрабата The Athletic. 

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Софьян Амрабат
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