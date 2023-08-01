​Хёйлунн уже в Манчестере

Нападающий Расмус Хёйлунн переходит из «Аталанты» в «Манчестер Юнайтед». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, 20-летний датчанин уже находится в Манчестере. Во вторник футболист пройдёт первую часть медицинского обследования для «красных дьяволов».

За сезон в «Аталанте» Расмус Хёйлунн провёл 34 официальных матча. В них датский нападающий забил десять голов и отдал четыре результативных паса на партнёров.

Первый матч сезона 2023/2024 «Манчестер Юнайтед» проведёт в понедельник, 14 августа, - против «Вулверхэмптона» в стартовом туре Премьер-лиги.