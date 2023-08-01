«Бавария» предложит за звёздного Кейна 95 млн евро

«Бавария» продолжает работать над подписанием нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Как сообщает немецкий Sky, гранд Бундеслиги готов предложить за 30-летнего англичанина 95 миллионов евро с учётом бонусов.

Отмечается, что в Мюнхене Кейн может получить контракт на пять сезонов, по которому он станет самым высокооплачиваемым футболистом команды.

Новая встреча между руководителями «Баварии» и Даниэлем Леви пока не запланирована. Но стороны уверены, что они смогут прийти к соглашению.

Стоит сказать, что действующий контракт Гарри Кейна с «Тоттенхэмом» истекает в конце сезона 2023/2024.