​«Барселона» сделает ещё одно предложение по защитнику «Манчестер Сити»

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу остаётся на радаре «Барселоны». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, каталонский топ-клуб предпримет ещё как минимум одну попытку заполучить португальца. Отмечается, что «сине-гранатовые» используют часть средств от продажи в «ПСЖ» Усмана Дембеле – об этой сделке должны объявить в ближайшее время.

29-летний Жоау Канселу оценивается специалистами авторитетного портала transfermarkt в 50 миллионов евро. Вторую часть прошлого сезона португалец провёл в «Баварии» на правах аренды. Поговаривали, что у Канселу ранее испортились отношения с Хосепом Гвардиолой.