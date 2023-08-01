«Саутгемптон» отказался продавать своего полузащитника Ромео Лавия в «Ливерпуль».

Ранее появилась информация о том, что команда Юргена Клоппа предложила за 19-летнего бельгийца почти 49 миллионов евро. Однако «святые» хотят выручить с продажи футболиста не менее 58 миллионов евро.

Известный журналист Бен Джейкобс на своей страничке в социальной сети сообщил, что «Саутгемптон» не принял новое предложение «Ливерпуля» по Лавия.

При этом источник сообщает, что «Саутгемптон» готов отпустить игрока за меньшую сумму, чем требовал изначально. Отмечается, что стороны продолжают общаться.