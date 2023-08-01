​«Ливерпуль» сделал новое предложение по Лавии – известна сумма

«Ливерпуль» продолжает работать над подписанием полузащитника Ромео Лавии из «Саутгемптона». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, мерсисайдцы сделали новое предложение по 19-летнему футболисту.

По данным источника, «Ливерпуль» предложил за Лавию 42 миллиона фунтов (почти 49 миллионов евро). В ближайшее время «Саутгемптон» должен отклонить предложение, ведь клуб хочет получить 50 миллионов фунтов (около 58 миллионов евро).

Ромео Лавиа играет за «Саутгемптон» с лета прошлого года. По итогам прошлого сезона команда вылетела из Премьер-лиги в Чемпионшип.