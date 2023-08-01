​«Интер» готовит улучшенное предложение по Скамакке

Нападающий Джанлука Скамакка в летнее трансферное окно может вернуться в Италию. Серьёзный интерес к 24-летнему футболисту проявляет «Интер». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, следующее предложение миланского клуба по трансферу Скамакки будет измеряться 25 миллионами евро и может включить в себя бонусы. Ожидается, что «нерадзурри» договорятся с «Вест Хэмом» в ближайшие дни.

Отмечается, что сам Скамакка уже согласился на переход в «Интер». В «Вест Хэме» итальянец провёл один сезон, в течение которого провёл 27 матчей и забил восемь голов.