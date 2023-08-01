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Ходжсон: «Мы боремся за то, чтобы сохранить в команде Олисе»

01 Августа 2023 • 15:34 Комментировать

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон прокомментировал новость о возможном уходе из команды полузащитника Майкла Олисе. Напомним, футболиста недавно связывали с такими топ-клубами, как «Манчестер Сити» и лондонский «Челси».

«Мы боремся за то, чтобы сохранить в команде Олисе. Вокруг него крутятся топ-клубы, это ни для кого не секрет. Есть вероятность, что он покинет команду этим лето», – сказал Ходжсон на пресс-конференции.

Отметим, что в контракте Олисе с «Кристал Пэлас» есть сумма отступных, которая составляет 35 миллионов евро. В прошлом розыгрыше АПЛ полузащитник отметился двумя голами и одиннадцатью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Сити Рой Ходжсон Кристал Пэлас Майкл Олисе трансферы футбола - лето 2023
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