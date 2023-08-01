«Галатасарай» согласовал с Ндомбеле условия контракта

Полузащитник «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле близок к переходу в «Галатасарай». Об этом сообщает Fanatic.

По информации источника, турецкий клуб согласовал с 26-летним французом условия личного контракта. При этом отмечается, что «Тоттенхэм» отклонил предложение «Галатасарая» в размере 8 миллионов евро и хочет получить как минимум 10 миллионов евро.

Напомним, прошлый сезон Ндомбеле провёл на правах аренды в «Наполи». Полузащитник принял участие в 40 матчах итальянского клуба, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 22 миллиона евро.