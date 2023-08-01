​Звезда «Манчестер Сити» хочет в «Барселону»

Звёздный футболист «Манчестер Сити» Бернарду Силва по-прежнему хочет перебраться в «Барселону». Об этом на своих страницах рассказывает испанское издание Sport.

В то же время отмечается, что 28-летний Силва начинает отчаиваться, поскольку осуществить его трансфер «Барселоне» сложно из-за финансовых проблем. Португалец понимает, что ему, вероятно, предстоит провести ещё один сезон в «Манчестер Сити».

Отметим, что Бернарду ещё в прошлом году говорил о желании принять новый вызов в своей карьере. Действующий контракт португальского полузащитника с «горожанами» рассчитан до конца июня 2025 года.