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​Звезда «Манчестер Сити» хочет в «Барселону»

01 Августа 2023 • 15:17 Комментировать

Звёздный футболист «Манчестер Сити» Бернарду Силва по-прежнему хочет перебраться в «Барселону». Об этом на своих страницах рассказывает испанское издание Sport.

В то же время отмечается, что 28-летний Силва начинает отчаиваться, поскольку осуществить его трансфер «Барселоне» сложно из-за финансовых проблем. Португалец понимает, что ему, вероятно, предстоит провести ещё один сезон в «Манчестер Сити».

Отметим, что Бернарду ещё в прошлом году говорил о желании принять новый вызов в своей карьере. Действующий контракт португальского полузащитника с «горожанами» рассчитан до конца июня 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Бернарду Силва трансферы футбола - лето 2023
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