В «Челси» считают, что клубу не особо нужен Влахович, обмен на Лукаку маловероятен

Лондонский «Челси» в данный момент не особо предрасположен к тому, чтобы обменять своего нападающего Ромелу Лукаку на Душана Влаховича из туринского «Ювентуса». Об этом сообщает журналист Джо Шред, представляющий издание Sky Sports.

Источник отмечает, что в «Челси» сейчас не видят особой нужды в трансфере Влаховиче. Руководство считает, что позиция нападающего не сильно нуждается в усилении, особенно на фоне прихода Кристофера Нкунку и Николаса Джексона.

Напомним, ранее «Ювентус» предлагал «Челси» обменять Лукаку на Влаховича. При этом «старая синьора» хотела ещё и доплату в размере 50 миллионов евро со стороны «пенсионеров».