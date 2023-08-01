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В «Челси» считают, что клубу не особо нужен Влахович, обмен на Лукаку маловероятен

01 Августа 2023 • 14:44 Комментировать (1)

Лондонский «Челси» в данный момент не особо предрасположен к тому, чтобы обменять своего нападающего Ромелу Лукаку на Душана Влаховича из туринского «Ювентуса». Об этом сообщает журналист Джо Шред, представляющий издание Sky Sports.

Источник отмечает, что в «Челси» сейчас не видят особой нужды в трансфере Влаховиче. Руководство считает, что позиция нападающего не сильно нуждается в усилении, особенно на фоне прихода Кристофера Нкунку и Николаса Джексона.

Напомним, ранее «Ювентус» предлагал «Челси» обменять Лукаку на Влаховича. При этом «старая синьора» хотела ещё и доплату в размере 50 миллионов евро со стороны «пенсионеров».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ювентус Ромелу Лукаку Душан Влахович трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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ivan_petrenko95
01 Августа 2023 в 15:15
слушайте, Нкунку вообще не форвард, он атакующий хав, то что его так использовали в лейпциге и это работало, ничего не значит. а ставить на молодого Джексона опасно, он провел только один хороший сезон, этого недостаточно, много таких игроков уже терялись. Влахович конечно не Кейн и не Левандовски в лучшие годы, но он чистый центрфовард с опытом игры на высоком уровне.
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