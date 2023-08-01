Уокер дал понять «Манчестер Сити», что не продлит контракт

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер твёрдо дал понять руководству своего клуба, что не собирается продлевать контракт с командой. Напомним, действующее соглашение 33-летнего англичанина истекает в конце следующего сезона.

По информации от журналиста Сэма Ли, Уокер окончательно исключил возможность продления контракта с «Манчестер Сити». Англичанин уже договорился об условиях двухлетнего соглашения с мюнхенской «Баварией».

Источник сообщает, что во время очной встречи в предсезонном туре в Японии стороны провели очередные переговоры, но не смогли прийти к соглашению. «Бавария» до сих пор не хочет платить за Уокера требуемые 15 миллионов евро.