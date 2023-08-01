«Манчестер Сити» может заменить Мареза игроком «Ренна»

«Манчестер Сити» всерьёз рассматривает вариант с приобретением вингера французского «Ренна» Жереми Доку. По информации от журналиста Фабрицио Романо, бельгиец является одним из имён в шорт-листе «горожан» на замену Рияду Марезу, который недавно перебрался в «Аль-Ахли» Джидда.

Источник отмечает, что помимо Доку в шорт-листе «Манчестер Сити» также числится полузащитник «Кристал Пэлас» Майкл Олисе, который также интересен лондонскому «Челси».

Доку ранее находился на радаре «Астон Виллы», но в последние дни слухи о переходе бельгийца в команду Унаи Эмери заметно утихли. 21-летний Жереми в минувшем розыгрыше чемпионата Франции отметился 6 голами и 2 ассистами.