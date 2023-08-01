Президент «Тоттенхэма» Леви не будет рассматривать предложения за Кейна ниже 117 миллионов евро

Президент лондонского «Тоттенхэма» Даниэль Леви строго определил для себя сумму, за которую будет готов продать нападающего Гарри Кейна. По информации от журналиста Дэна Килпатрика, глава «шпор» не будет рассматривать предложения ниже 117 миллионов евро.

Главным претендентом на Кейна до сих пор остаётся мюнхенская «Бавария», с которой футболист уже согласовал условия личного контракта. При этом «красная машина» считает цену за игрока сборной Англии очень завышенной, особенно учитывая истекающий через год контракт.

Напомним, в прошлом розыгрыше АПЛ Кейн забил за «Тоттенхэм» 30 голов.