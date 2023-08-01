Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Президент «Тоттенхэма» Леви не будет рассматривать предложения за Кейна ниже 117 миллионов евро

01 Августа 2023 • 14:14 Комментировать (1)

Президент лондонского «Тоттенхэма» Даниэль Леви строго определил для себя сумму, за которую будет готов продать нападающего Гарри Кейна. По информации от журналиста Дэна Килпатрика, глава «шпор» не будет рассматривать предложения ниже 117 миллионов евро.

Главным претендентом на Кейна до сих пор остаётся мюнхенская «Бавария», с которой футболист уже согласовал условия личного контракта. При этом «красная машина» считает цену за игрока сборной Англии очень завышенной, особенно учитывая истекающий через год контракт.

Напомним, в прошлом розыгрыше АПЛ Кейн забил за «Тоттенхэм» 30 голов.

Оценить новость
- 2
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ivan_petrenko95
01 Августа 2023 в 14:20
какой сложный этот Леви. парень всю карьеру посвятил клубу, сколько голов забил, сколько раз их выручал. ну поступите по человечески
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Августа
14:44 · Англия. Премьер-лига
В «Челси» считают, что клубу не особо нужен Влахович, обмен на Лукаку маловероятен 1
14:38 · Англия. Премьер-лига
Уокер дал понять «Манчестер Сити», что не продлит контракт
14:32 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» может заменить Мареза игроком «Ренна»
14:14 · Англия. Премьер-лига
Президент «Тоттенхэма» Леви не будет рассматривать предложения за Кейна ниже 117 миллионов евро 1
14:04 · Англия. Премьер-лига
Кейн не покинет «Тоттенхэм», если «Бавария» не купит его до первого тура АПЛ
13:50 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» может заменить Кейна нападающим из Лиги 1
13:46 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» прогрессирует в переговорах по продаже Фреда
13:46 · Англия. Премьер-лига
​«ПСЖ» ждёт предложения по Мбаппе от топ-клуба АПЛ – контакты уже были
13:32 · Англия. Премьер-лига
Парти и Смит-Роу могут покинуть «Арсенал» этим летом 1
12:47 · Англия. Премьер-лига
Симеоне прокомментировал слухи о трансфере Хёйбьерга в «Атлетико»
12:38 · Англия. Премьер-лига
Влахович хочет играть в Лиге чемпионов, поэтому может отказать «Челси»
11:45 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» не собирается покупать игрока на замену Уокеру
11:38 · Англия. Премьер-лига
Тухель: «Кейн? Давайте сразу пропустим этот вопрос»
11:33 · Англия. Премьер-лига
Хёйлунн готов отправиться в Англию на медосмотр в «Манчестер Юнайтед»
11:20 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» и «Тоттенхэм» расходятся в стоимости Кейна на 15-20 миллионов евро
Все новости
Рекомендуем