Кейн не покинет «Тоттенхэм», если «Бавария» не купит его до первого тура АПЛ

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн откажется переходить в «Баварию», если мюнхенская команда не успеет оформить его трансфер до первого тура Английской премьер-лиги, где «шпоры» сыграют в дерби с «Брентфордом».

Если верить журналисту Дэну Килпатрику, капитан «Тоттенхэма» считает, что подставит свою команду и главного тренера Анге Постекоглу, если решит уйти после старта нового сезона.

Следующий розыгрыш Английской премьер-лиги стартует для «Тоттенхэма» 13 августа. Команда сейчас требует за Кейна свыше 100 миллионов евро, что пока не устраивает «Баварию», учитывая истекающий через год контракт.