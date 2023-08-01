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«Тоттенхэм» может заменить Кейна нападающим из Лиги 1

01 Августа 2023 • 13:50 Комментировать

Лондонский «Тоттенхэм» определился с одним из кандидатов на замену нападающему Гарри Кейну, который этим летом может отправиться в мюнхенскую «Баварию». По информации от журналиста Бена Джейкобса, «шпоры» присматриваются к форварду «Лилля» Джонатану Дэвиду.

Источник сообщает, что 23-летний канадец пока является лишь одним из имён в шорт-листе «Тоттенхэма» на замену Кейну. Дэвид в минувшем розыгрыше чемпионата Франции отметился 24 голами и 4 ассистами в 37 матчах.

«Лилль» оценивает Джонатана в сумму около 40 миллионов евро. При этом «Тоттенхэм» хочет выручить за продажу Кейна свыше 100 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Лилль Гарри Кейн Джонатан Дэвид трансферы футбола - лето 2023
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