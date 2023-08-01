«Манчестер Юнайтед» прогрессирует в переговорах по продаже Фреда

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред Сантос приближается к уходу из команды Эрика тен Хага. По информации от турецкого издания Milliyet, «красные дьяволы» прогрессируют в переговорах с «Галатасараем» по продаже бразильского хавбека.

Отметим, что ранее Фред также был интересен лондонскому «Фулхэму», но команда Марку Силвы посчитала полузащитника слишком дорогим вариантом. Хавбека к тому же связывали с римским «Лацио», но руководство итальянской команды публично заявило, что игрок клубу не интересен.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» рассчитывает получить за Фреда в районе 20 миллионов евро компенсации.