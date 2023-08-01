​«ПСЖ» ждёт предложения по Мбаппе от топ-клуба АПЛ – контакты уже были

«ПСЖ» пытается продать Килиана Мбаппе в летнее трансферное окно, чтобы не потерять через год бесплатно. В последние дни в прессе появлялась информация о том, что трансфер Мбаппе с президентом гранда Лиги 1 Нассером аль-Хелаифи обсудил совладелец «Челси» Тодд Бёли. Теперь парижане ждут из Лондона конкретного предложения по звёздному нападающему. Об этом на своих страницах рассказывает L’Equipe.

Ранее сообщалось, что именно «Челси» является фаворитом на подписание Килиана Мбаппе среди клубов Английской премьер-лиги.

Напомним, что «ПСЖ» недавно не взял Килиана Мбаппе в японское турне из-за отказа продлить контракт.

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