Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«ПСЖ» ждёт предложения по Мбаппе от топ-клуба АПЛ – контакты уже были

01 Августа 2023 • 13:46 Комментировать

«ПСЖ» пытается продать Килиана Мбаппе в летнее трансферное окно, чтобы не потерять через год бесплатно. В последние дни в прессе появлялась информация о том, что трансфер Мбаппе с президентом гранда Лиги 1 Нассером аль-Хелаифи обсудил совладелец «Челси» Тодд Бёли. Теперь парижане ждут из Лондона конкретного предложения по звёздному нападающему. Об этом на своих страницах рассказывает L’Equipe.

Ранее сообщалось, что именно «Челси» является фаворитом на подписание Килиана Мбаппе среди клубов Английской премьер-лиги.

Напомним, что «ПСЖ» недавно не взял Килиана Мбаппе в японское турне из-за отказа продлить контракт.

Мбаппе может пропустить целый сезон – «ПСЖ» не отступает

​«ПСЖ» может пожаловаться на «Реал» в ФИФА – всё из-за Мбаппе

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Августа
14:44 · Англия. Премьер-лига
В «Челси» считают, что клубу не особо нужен Влахович, обмен на Лукаку маловероятен 1
14:38 · Англия. Премьер-лига
Уокер дал понять «Манчестер Сити», что не продлит контракт
14:32 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» может заменить Мареза игроком «Ренна»
14:14 · Англия. Премьер-лига
Президент «Тоттенхэма» Леви не будет рассматривать предложения за Кейна ниже 117 миллионов евро 1
14:04 · Англия. Премьер-лига
Кейн не покинет «Тоттенхэм», если «Бавария» не купит его до первого тура АПЛ
13:50 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» может заменить Кейна нападающим из Лиги 1
13:46 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» прогрессирует в переговорах по продаже Фреда
13:46 · Англия. Премьер-лига
​«ПСЖ» ждёт предложения по Мбаппе от топ-клуба АПЛ – контакты уже были
13:32 · Англия. Премьер-лига
Парти и Смит-Роу могут покинуть «Арсенал» этим летом 1
12:47 · Англия. Премьер-лига
Симеоне прокомментировал слухи о трансфере Хёйбьерга в «Атлетико»
12:38 · Англия. Премьер-лига
Влахович хочет играть в Лиге чемпионов, поэтому может отказать «Челси»
11:45 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» не собирается покупать игрока на замену Уокеру
11:38 · Англия. Премьер-лига
Тухель: «Кейн? Давайте сразу пропустим этот вопрос»
11:33 · Англия. Премьер-лига
Хёйлунн готов отправиться в Англию на медосмотр в «Манчестер Юнайтед»
11:20 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» и «Тоттенхэм» расходятся в стоимости Кейна на 15-20 миллионов евро
Все новости
Рекомендуем