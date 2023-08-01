Парти и Смит-Роу могут покинуть «Арсенал» этим летом

Два полузащитника лондонского «Арсенала» всё ещё могут покинуть команду Микеля Артеты этим летом. Речь идёт о Томасе Парти и Эмиле Смите-Роу, которые могут не получить желаемого количества игрового времени в следующем сезоне.

По информации от Caught Offside, «канониры» согласятся продать этих полузащитников, если поступят выгодные предложения. Отметим, что Парти ранее был интересен клубам из Саудовской Аравии и туринскому «Ювентусу». Смит-Роу был связан с «Астон Виллой».

Источник также сообщает, что в планы тренера Микеля Артеты не входят нападающие Фоларин Балогун и Маркиньос.