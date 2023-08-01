Стало известно, сколько «Бавария» заплатит за Кейна

Нападающий Гарри Кейн с большой долей вероятности покинет лондонский «Тоттенхэм» и продолжит карьеру в мюнхенской «Баварии».

Как стало известно журналистам Todofichajes, стороны договорились о денежной компенсации за переход 29-летнего голеадора. Немецкий гранд заплатит «шпорам» 90 миллионов евро за трансфер Кейна. Еще десять миллионов предусмотрены в качестве бонусов. Сделка должна быть закрыта в ближайшее время.

Гарри играет за «Тоттенхэм» с 2011 года. Контракт нападающего с лондонцами истекает в следующем году.

В прошлом сезоне АПЛ Кейн стал вторым бомбардиром с 30 голами в 38 встречах.