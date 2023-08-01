Симеоне прокомментировал слухи о трансфере Хёйбьерга в «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал слухи о возможном переходе в команду опорного полузащитника Пьера-Эмилая Хёйбьерга из лондонского «Тоттенхэма».

«Хёйбьерг? Есть имена, над которыми клуб работает, чтобы усилить нужные позиции. Руководство скоро должно всё решить. Нам нужен новый полузащитник», – подчеркнул Симеоне на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» готов продать Хёйбьерга в это трансферное окно. Пьера-Эмиля ранее связывали с возвращением в мюнхенскую «Баварию», но сейчас шансов на трансфер больше у «Атлетико». 27-летний полузащитник также интересен «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии.