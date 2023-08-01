Влахович хочет играть в Лиге чемпионов, поэтому может отказать «Челси»

Нападающий туринского «Ювентуса» Душан Влахович может отказаться от перехода в лондонский «Челси». Напомним, ранее появились слухи о возможном обмена серба на Ромелу Лукаку, который очень интересен главному тренеру «старой синьоры» Массимилиано Аллегри.

По информации от Sport Italia, Влахович хочет играть в Лиге чемпионов, поэтому переход в «Челси» его не привлекает. Напомним, «синие» финишировали на 12 месте в прошлом розыгрыше АПЛ, поэтому в грядущей кампании не сыграют в еврокубках, как и «Ювентус».

Влахович оценивается в сумму около 80 миллионов евро. «Ювентус» готов отпустить серба в «Челси» за 50 миллионов и Ромелу Лукаку в обмен.