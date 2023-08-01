«Манчестер Сити» не собирается покупать игрока на замену Уокеру

«Манчестер Сити» не собирается искать замену правому защитнику Кайлу Уокеру, который с большой долей вероятности этим летом перейдёт в мюнхенскую «Баварию». Напомним, «горожане» требуют за 33-летнего игрока 15 миллионов евро. «Красная машина» пока не хочет платить такие деньги, но вероятность трансфера всё ещё высока.

По информации от журналиста Сэма Ли, «Манчестер Сити» не видит нужды покупать игрока на замену Уокеру, который способен закрыть любую позицию в обороне. «Горожане» считают, что имеющиеся в составе универсальные игроки вроде Джона Стоунса, Мануэля Аканджи и Рико Льюиса смогут компенсировать уход Кайла.